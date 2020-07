“Cosa facciamo durante il Tg1”. Uno Mattina Estate, il fuori onda di Barbara Capponi e Alessandro Baracchini (Di giovedì 23 luglio 2020) È iniziata da un mese la versione estiva di ‘Uno Mattina’. Lo storico programma in onda la Mattina su Rai Uno è andato in pausa dopo la lunga ed intensa stagione con Valentina Bisti e Roberto Poletti che hanno passato il testimone ai nuovi conduttori Alessandro Baracchini e Barbara Capponi. Baracchini lavora in Rai dal 1996 ed è stato uno degli ideatori di RaiNews24, dove figura ancora come uno dei principali conduttori. Dichiaratamente omosessuale, è stato il primo giornalista italiano a renderlo noto in diretta televisiva, nel corso del collegamento di Rai News 24 con la trasmissione radiofonica Un giorno da pecora del 14 giugno 2012. La dichiarazione ha avuto risonanza su varie tEstate ... Leggi su caffeinamagazine

