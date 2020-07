Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 23 luglio (Di giovedì 23 luglio 2020) Dopo l’importante aumento dei contagi della giornata di ieri, che ha visto anche l’Emilia-Romagna registrare più nuovi casi della Lombardia – i numeri coronavirus 23 luglio comunicati dal ministero della Salute restituiscono una ulteriore crescita dei nuovi casi: ieri se ne sono registrati 282, oggi saliti a 306 nuovi casi coronavirus. Le vittime registrate oggi sono 10 – così che il numero complessivo di decessi da inizio pandemia sale oggi a 35.092 – mentre le persone guarite sono 214 – portando il totale dei guariti a 197.842. Le persone attualmente positive si attestano a 12.404 con un aumento di 82 casi rispetto a ieri. Sono stati effettuati 60.311 tamponi per ottenere questi numeri. LEGGI ANCHE >>> cosa ... Leggi su giornalettismo

