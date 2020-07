Coronavirus, Usa: sfiorati i 4 milioni di contagi da inizio pandemia (Di giovedì 23 luglio 2020) In Usa sfiorati i 4 milioni di persone contagiate dal Coronavirus. Continuano ad essere tanti anche in contagi registrati nel giro delle solite 24 ore. Niente da fare: la rotta non cambia e la situazione rimane stabile (per non dire negativa). In Usa il contagio da coronvirus non vede abbassare i suoi numeri. Nelle ultime ore, le solite 24 del resoconto giornaliero, i nuovi casi registrati di Covid-19 sono poco meno di 64 mila: esattamente 63.967. Numero ancora altissimo sulle orme delle dichiarazioni di Donald Trump (forse arrivate troppo tardi), le quali hanno sollecitato, come se del resto non lo sapessimo già da tempo, l’uso della mascherina una volta usciti da casa. Una dato negativo, purtroppo, arriva anche dal punto di vista dei decessi: più di mille, ... Leggi su bloglive

