Coronavirus: un ortaggio molto popolare in Germania e Austria (ma non in Italia) potrebbe avere un effetto protettivo (Di giovedì 23 luglio 2020) Nella corsa per sconfiggere il Coronavirus, il cavolo potrebbe essere un alleato: secondo uno studio francese, gli alimenti contenenti cavolo crudo e fermentato potrebbero avere benefici contro il nuovo virus, riducendo i livelli di una sostanza che aiuta il SARS-CoV-2 a infettare il corpo. La notizia è stata diffusa dal South China Morning Post e riportata da Fox News. Secondo la ricerca, il cavolo – che sia crudo, sottaceto, in insalata – così come i cetrioli e il kimchi (piatto coreano), potrebbero aiutare ad aumentare la resistenza al virus. Secondo i ricercatori, l’abbondanza di antiossidanti presenti nel cavolo potrebbe spiegare perché in Paesi dove è un alimento base (come Germania e Corea del Sud) si è ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ortaggio Coronavirus: un ortaggio molto popolare in Germania e Austria (ma non in Italia) potrebbe avere un effetto ... Meteo Web Diocesi: Albano, donato ai poveri seguiti dalla Caritas il primo raccolto 2020 della Fattoria Riparo di Anzio

Il primo raccolto della stagione, oltre un quintale e mezzo di ortaggi, della Fattoria Riparo di Anzio (Rm) e del nuovo terreno di Ardea (Rm) è stato donato alle Caritas della diocesi di Albano e util ...

Coronavirus, dopo il lockdown aumentano gli italiani con il "pollice verde"

Il popolo dei green enthusiasts (27% della popolazione), diviso tra chi si prende cura di piante e fiori in casa (49%) o sul balcone (51%), ama coltivare soprattutto erbe aromatiche (32%), piante ...

Il primo raccolto della stagione, oltre un quintale e mezzo di ortaggi, della Fattoria Riparo di Anzio (Rm) e del nuovo terreno di Ardea (Rm) è stato donato alle Caritas della diocesi di Albano e util ...Il popolo dei green enthusiasts (27% della popolazione), diviso tra chi si prende cura di piante e fiori in casa (49%) o sul balcone (51%), ama coltivare soprattutto erbe aromatiche (32%), piante ...