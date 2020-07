Coronavirus ultime notizie: boom in Romania, cosa rischia l’Italia (Di giovedì 23 luglio 2020) Coronavirus ultime notizie: boom in Romania, cosa rischia l’Italia Coronavirus ultime notizie: il boom dei casi positivi in Romania preoccupa l’Italia. Come è ben noto, i legami tra romeni e italiani sono molteplici. Molti romeni, tornati nel proprio Paese per visitare le proprie famiglie o durante l’emergenza Covid-19 in Italia, ora stanno tornando sul nostro territorio. Molti di loro sono colf e badanti e hanno compito di assistenza familiare per le persone più anziani e deboli. Il timore è che, vista la mancata quarantena e le disposizioni di controllo assenti attualmente per chi entra nel nostro Paese dalla Romania, diversi ... Leggi su termometropolitico

Agenzia_Ansa : Risalgono i #contagi in #Italia, +282 nelle ultime 24 ore. Ieri se ne erano registrati 129. Le nuove #vittime sono… - rtl1025 : ?? 25 migranti trasferiti nei giorni scorsi in Basilicata dalla Sicilia, dove erano da poco sbarcati, sono positivi… - Corriere : In Spagna contagi triplicati nelle ultime settimane: 201 focolai - ruiciccio : RT @LaStampa: Record di nuovi malati in Brasile, con 67.860 casi confermati nelle ultime 24 ore. - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Risalgono i #contagi in #Italia, +282 in un giorno. Le nuove #vittime sono invece in calo #Coronavirus #ANSA https://t.… -