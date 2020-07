Coronavirus, tre romani positivi a Capri. In Lombardia 2000 persone debolmente positive dopo 2 mesi – LIVE (Di giovedì 23 luglio 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia10.30 – Capri, tre romani positivi al Coronavirus A Capri sono stati intercettati tre giovani romani positivi al Coronavirus. Al via l’indagine epidemiologica sui contatti. 8.30 – Giappone, 796 casi in 24 ore In Giappone si contano 796 casi di Coronavirus nelle ultime ventiquattro ore. 8.00 – Argentina, 5.782 casi in 24 ore Sud America in piena emergenza Coronavirus. In Argentina si ... Leggi su newsmondo

