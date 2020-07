Coronavirus, tre ragazzi risultano positivi al rientro da una vacanza a Capri: scatta l’indagine epidemiologica (Di giovedì 23 luglio 2020) Hanno trascorso l’ultimo fine settimana in vacanza sull’isola di Capri, poi, al rientro a Roma, uno di loro ha iniziato ad avere la febbre e sono scattati i tamponi: così si è scoperto che tre ragazzi di una comitiva di 8 giovani romani sono positivi al Coronavirus. A comunicarlo è l’Asl Napoli 1, spiegando che subito si è messa in moto l’indagine epidemiologica attraverso il personale della Asl in servizio nell’isola per tracciare i movimenti ed individuare eventuali contatti stretti del gruppo, quattro ragazzi e quattro ragazze che hanno soggiornato in una casa vacanze. I tamponi, si apprende, sono stati effettuati a Roma, al rientro dei ... Leggi su ilfattoquotidiano

Oltre 60 mila persone controllate, tra il 10 marzo e il 16 luglio, per garantire distanziamento fisico, evitare assembramenti e verificare l’osservanza delle norme anti-Covid19: una cifra enorme, che ...

A cominciare dal Covid-19» TRIESTE Dieci anni di trasmissioni ... aveva iniziato a collaborare sin dal 2010, entrando poi tre anni più tardi nella redazione milanese a fianco di Giuseppe ...

