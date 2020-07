Coronavirus: tornano a salire i casi in Italia, più contagi in E.Romagna che in Lombardia (Di giovedì 23 luglio 2020) Polemiche sulle procedure prescritte dal ministero della Sanità sulla ripetizione dei tamponi per certificare la guarigione Leggi su tg.la7

fattoquotidiano : Coronavirus – Spagna, in Catalogna 8 comuni tornano in lockdown: oltre 900 contagi nelle ultime 24 ore - gianny0162 : RT @SecolodItalia1: Tornano i profeti di sventura Burioni e Speranza: “Attenzione, il coronavirus sta tornando” - SecolodItalia1 : Tornano i profeti di sventura Burioni e Speranza: “Attenzione, il coronavirus sta tornando” - GrossetoNotizie : Coronavirus: sindaco e assessori tornano in piazza per spiegare le norme anti contagio - DanieleMinutoli : Tre giovani romani risultano positivi a #Capri : i contagi tornano nuovamente a salire! #coronavirus -