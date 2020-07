Coronavirus: Sudafrica registra record decessi giornaliero (Di giovedì 23 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 23 LUG - Il Sudafrica ha annunciato un aumento record di decessi giornaliera a causa del Coronavirus. Ieri, infatti, ci sono stati 572 morti, che hanno portato a quota 5.940 il numero ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Il Sudafrica ha annunciato un aumento record di decessi giornaliera a causa del coronavirus. Ieri, infatti, ci sono stati 572 morti, che hanno portato a quota 5.940 il numero ...

Il momento peggiore della pandemia si avvicina e l’Africa si prepara

Molti malawiani che lavoravano in Sudafrica ed erano stati rispediti a casa in pullman affollati sono tornati con il covid-19. Alcuni sono scappati dai centri per la quarantena, mal equipaggiati, ...

