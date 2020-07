Coronavirus Stati Uniti, ultime notizie: quasi 1200 morti nelle ultime 24 ore (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Coronavirus è tornato a diffondersi molto velocemente negli Stati Uniti. Per il secondo giorno di fila nel Paese si sono registrati più di mille decessi legati al Covid-19; precisamente 1195. In tutto le vittime sono 143.190. nelle ultime 24 i nuovi casi sono Stati 71.695, su un totale di quasi quattro milioni di contagi (3.970.906). Le parole di Trump Il presidente Donald Trump, che ieri ha rivalutato l’importanza dell’uso della mascherina, ha detto che le manifestazioni contro il razzismo di questi mesi sono una delle cause della seconda ondata di contagi. “Ci sono probabilmente diverse ragioni per il picco di infezioni – ha riferito in conferenza stampa alla Casa Bianca – i casi sono iniziati ad ... Leggi su italiasera

