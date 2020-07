Coronavirus, Speranza: “Siamo usciti dalla tempesta grazie agli italiani. La seconda ondata non è certa ma dobbiamo essere pronti” (Di giovedì 23 luglio 2020) “Non siamo ancora in un porto sicuro, ma siamo usciti dalla fase di tempesta e questo è avvenuto grazie ai comportamenti responsabili degli italiani. Ci sono tre regole, utilizzo delle mascherine, evitare assembramenti e il distanziamento, il lavaggio frequente delle mani, che vanno ancora rispettate. Ne va della nostra capacità di ripartire“: lo ha affermato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, a Radio 24. “Questi mesi difficili ci hanno insegnato tante cose: tra queste la necessità di essere molto determinati. Potremo contenere un’eventuale seconda ondata se sapremo individuare velocemente cluster e focolai. La seconda ondata non è ... Leggi su meteoweb.eu

