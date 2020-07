Coronavirus, Sileri: “Numeri perfettamente in linea con i giorni precedenti” (Di giovedì 23 luglio 2020) ROMA – Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri (M5S) e’ intervenuto ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’e’ desta’, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sulla situazione Covid in Italia. “Ribadisco che sono contro i bollettini giornalieri, che non riflettono un trend- ha affermato Sileri- Un bollettino deve essere spiegato. Questi numeri sono perfettamente in linea con i giorni precedenti. Inoltre bisogna vedere chi sono questi nuovi positivi, se sono frutto di campagne di screening. I posti letto in terapia intensiva continuano a calare. Sarei molto piu’ preoccupato se improvvisamente avessimo focolai sparsi, difficilmente controllabili come sta accadendo in Spagna”. Sul possibile prolungamento dello stato di emergenza Leggi su dire

