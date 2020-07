Coronavirus, Salvini attacca De Luca: «Disgustoso. Ride dei morti, mi fa schifo» – Il video (Di giovedì 23 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (23 luglio)«De Luca mi fa schifo. Continua a Ridere dei morti, mi fa pena. Non so se mi fa più schifo o più pena, Ridere dei morti è incommentabile». L’attacco senza mezzi termini al governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, arriva oggi dal leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di una conferenza alla Camera dei Deputati sulla disabilità. Il leader del Carroccio si riferisce all’attacco mosso da De Luca nei giorni scorsi, quando ha nuovamente comparato la gestione dell’emergenza Coronavirus nella sua regione rispetto alla Lombardia. «Quando noi chiudevamo, altrove si ... Leggi su open.online

