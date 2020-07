Coronavirus, Romania tra i maggiori focolai d’Europa. In Germania 2mila nuovi contagi legati al mattatoio Toennies (Di giovedì 23 luglio 2020) In Romania la prima ondata di pandemia non è stata preoccupante. Ma la seconda, in corso queste settimane, l’ha trasformata in uno dei maggiori focolai d’Europa e certamente nel primo dei Balcani. Nelle ultime 24 ore è stato battuto il nuovo record: 1.112 casi che hanno portato il totale a 41.275 infetti con 2.126 decessi, 25 da ieri. La capitale Bucarest è la più colpita e il 22 luglio il governo ha deciso il lockdown del villaggio di Cartojani, provincia di Giurgiu, nell’estremo sud del paese, dove si è registrata la media di oltre 3 casi al giorno su mille abitanti nell’ultima settimana. In Belgio i contagi sono cresciuti del 91% rispetto alla settimana precedente ed è stato introdotto l’obbligo della mascherina nei mercati all’aperto, ... Leggi su ilfattoquotidiano

