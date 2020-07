Coronavirus, ricoverato d’urgenza l’ex Foggia Dan Petrescu (Di giovedì 23 luglio 2020) Se in Italia la situazione legata al Coronavirus migliora, non si può dire lo stesso del resto del mondo. La Romania è tra i Paesi più colpiti e nelle ultime ore anche una vecchia conoscenza della Serie A è stata ricoverata in ospedale. Si tratta di Dan Petrescu, ex terzino del Foggia. Come riporta il ‘The Sun’, l’attuale allenatore del Cluj è stato portato d’urgenza in ospedale a causa dei sintomi da Coronavirus, diventando così la tredicesima persona all’interno del club ad aver contratto la malattia. Petrescu, mito del calcio romeno, verrà tenuto in osservazione e si valuterà se potrà proseguire le cure in isolamento domiciliare. Petrescu ha giocato in Italia con il ... Leggi su calcioweb.eu

