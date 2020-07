Coronavirus: riaperta la terapia intensiva di Udine per un uomo positivo rientrato dai Balcani (Di giovedì 23 luglio 2020) La terapia intensiva Covid-19 dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine è stata riaperta oggi in poche ore per accogliere un uomo di rientro dai Balcani che ha contratto il virus e le cui condizioni si sono aggravate nel corso della giornata. “Altre due persone dello stesso nucleo familiare sono in osservazione in queste ore”, comunica in una nota la Regione. Immediato l’avvio dei protocolli per assicurare la disponibilità di personale medico e infermieristico tra i professionisti che in questi mesi di emergenza hanno maturato la maggior esperienza sul campo nella cura dei pazienti Covid. Alla luce di questo nuovo caso il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute ha tenuto un vertice nel tardo pomeriggio di ... Leggi su meteoweb.eu

tabletquotidia2 : CORONAVIRUS: RIAPERTA TERAPIA INTENSIVA A UDINE, VERTICE A PALMANOVA - infoitsalute : Locatelli (CSS): “Il coronavirus è ancora pericoloso, ma la scuola va assolutamente riaperta” - EmMicucci : #Coronavirus. Indice contagio oltre il limite in 6 regioni. Fallito obbiettivo cotnagi zero. Salgono le regioni che… - gi_onnis : Ti accorgi che il #coronavirus sta scemando quando vedi chiusa la caccia al runner e riaperta quella al migrante. #AllWeNeedIsHate -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus riaperta Locatelli (CSS): “Il coronavirus è ancora pericoloso, ma la scuola va assolutamente riaperta” Orizzonte Scuola UN ANNO AI GIOCHI

La pandemia di Covid-19 ha interrotto bruscamente le speranze e le ambizioni ... posticipati e alla vigilia del giorno in cui si sarebbe dovuta tenere la cerimonia d'apertura, il team Italia torna a ...

Attuare nuove strategie. Usura, la criminalità non risparmia le famiglie

C’è una strana asimmetria tra la realtà dello choc economico, sociale e morale provocato dall’insorgenza del Covid-19 e la vetustà dei concetti disponibili a chi deve osservarla per agire velocemente.

La pandemia di Covid-19 ha interrotto bruscamente le speranze e le ambizioni ... posticipati e alla vigilia del giorno in cui si sarebbe dovuta tenere la cerimonia d'apertura, il team Italia torna a ...C’è una strana asimmetria tra la realtà dello choc economico, sociale e morale provocato dall’insorgenza del Covid-19 e la vetustà dei concetti disponibili a chi deve osservarla per agire velocemente.