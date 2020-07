Coronavirus, record negativo: 280mila nuovi contagi in 24 ore, boom negli USA e Brasile (Di giovedì 23 luglio 2020) La pandemia di Coronavirus nella giornata di ieri ha fatto registrare l’ennesimo record negativo. I nuovi contagi nel mondo sono stati 280.236 casi in 24 ore. È il più grande incremento in un giorno dall’inizio della pandemia, dopo quello registrato sabato 18 luglio (+259mila casi). Lo ha reso noto l’Organizzazione mondiale della sanità pubblicando sabato i dati sul proprio sito. I maggiori aumenti sono stati negli Stati Uniti (+72mila), in Brasile (+65mila), in India (+45mila) e in Sudafrica (+13mila). Il bilancio globale delle vittime è salito di 7.128, il secondo più grande aumento giornaliero dopo quello registrato sempre sabato 18 luglio (+7.360). Il numero totale di casi di Coronavirus ha ... Leggi su sportface

