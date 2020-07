Coronavirus, più morti al nord? Arriva la clamorosa ipotesi: la “condanna” è scritta nel Dna (Di giovedì 23 luglio 2020) Uno tsunami devastante al nord, un’onda più clemente al Sud e nelle Isole. Che cosa ha fatto la differenza nell’epidemia di Covid-19 in Italia? Dopo che “sono state proposte diverse ipotesi tra cui le diversità climatiche, ma nessuna sembrerebbe giustificare la disparità numerica nei contagi”, il gruppo dello scienziato italiano ’emigrato’ negli Usa Antonio Giordano ha pensato di scandagliare il Dna a caccia di un possibile ‘scudo genetico’ che potrebbe avere protetto metà della Penisola. Dati scientici, non nefaste profezie… I geni che condizionano il Coronavirus I dati conclusivi dello studio sono pubblicati sull”International Journal of Molecular Sciences’. E svelano l’esistenza di due geni che “potrebbero conferire maggiore ... Leggi su secoloditalia

