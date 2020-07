Coronavirus: Pakistan, 1.763 casi e 32 morti in 24 ore (Di giovedì 23 luglio 2020) ANSA, - ISLAMABAD, 23 LUG - Il Pakistan ha registrato 1.763 nuovi casi di Coronavirus e ulteriori 32 decessi nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto il ministero della Sanità. I nuovi dati portano il ... Leggi su corrieredellosport

RaiNews : A Miami Beach scatta il coprifuoco per l'emergenza coronavirus. Tutti a casa dalle otto di sera fino alle 6 del mat… - Emergenza24 : RT @danieledann1: ??#Coronavirus: Registrati in #Pakistan, 1.763 casi e 32 morti in 24 ore. Il bilancio dei contagi sale a 269.191, i morti… - Filo2385Filippo : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus #Pakistan, 1.763 casi e 32 morti in 24 ore #ANSA - cappelIaiomatto : #Coronavirus #Pakistan, 1.763 casi e 32 morti in 24 ore #ANSA - sardanews : Coronavirus: Pakistan, 1.763 casi e 32 morti in 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Pakistan Coronavirus Lazio: 16 nuovi contagi, di cui 7 da Bangladesh, Pakistan, Romania ed India Fanpage.it Coronavirus: Pakistan, 1.763 casi e 32 morti in 24 ore

(ANSA) - ISLAMABAD, 23 LUG - Il Pakistan ha registrato 1.763 nuovi casi di coronavirus e ulteriori 32 decessi nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto il ministero della Sanità. I nuovi dati portano il ...

Covid, flusso record di migranti nel nord Italia

Preallerta in Friuli per un flusso intenso di persone in arrivo da Paesi extra Schengen. In Basilicata, su 36 nuovi casi di Covid, 33 sono migranti ROMA — Dalla scorsa settimana la Regione Toscana ha ...

(ANSA) - ISLAMABAD, 23 LUG - Il Pakistan ha registrato 1.763 nuovi casi di coronavirus e ulteriori 32 decessi nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto il ministero della Sanità. I nuovi dati portano il ...Preallerta in Friuli per un flusso intenso di persone in arrivo da Paesi extra Schengen. In Basilicata, su 36 nuovi casi di Covid, 33 sono migranti ROMA — Dalla scorsa settimana la Regione Toscana ha ...