Coronavirus, Osservatorio permanente per le libertà fondamentali: da Tarro a De Donno, tutti gli esperti che parteciperanno al convegno con Sgarbi (Di giovedì 23 luglio 2020) “Mettere a confronto scienza, filosofia e politica. Questo l’obiettivo del convegno. Perché l’informazione sul tema non sia affidata solo alla “narrazione” del Governo e di quei giornali e quelle televisioni che ne amplificano la propaganda“. Così sulla pagina Facebook di Vittorio Sgarbi viene descritto il convegno che lunedì 27 luglio presenterà l’«Osservatorio permanente per le libertà fondamentali». Nella sala della Biblioteca del Senato, Sgarbi chiamerà a raccolta scienziati, medici, intellettuali e parlamentari per discutere di Coronavirus. Oltre a Sgarbi, tra di loro, ci sono: il Sen. Armando Siri, il Sen. Matteo Salvini, il Prof. ... Leggi su meteoweb.eu

