Coronavirus: Oms, vaccino non sarà pronto prima del 2021 (Di giovedì 23 luglio 2020) Realisticamente dovremo aspettare i primi mesi del 2021 per vedere le persone vaccinarsi, ha detto Ryan, direttore del programma emergenze dell'Oms Leggi su firenzepost

