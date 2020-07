Coronavirus, oltre 4 milioni di casi negli Usa. Record di morti in Texas, Alabama e Idaho (Di giovedì 23 luglio 2020) I casi legati al Coronavirus nel mondo hanno superato la soglia dei 15 milioni . I dati forniti dalla Johns Hopkins University parlano di 15.000.424 casi dall'inizio della pandemia. Gli Stati Uniti ... Leggi su quotidiano

LaStampa : Coronavirus, oggi i contagi oltre quota 300: focolai ovunque - Agenzia_Ansa : #Coronavirus In #Spagna 224 focolai con oltre 2.600 contagi #ANSA - SkyTG24 : Coronavirus, crescono i contagi in Africa: oltre 750mila casi, Sudafrica il più colpito - Spiralwavemood : RT @LaStampa: Le quarantene superano i numeri dei giorni critici della prima fase del lockdown. «Dobbiamo agire in modo coordinato». In poc… - LaStampa : Le quarantene superano i numeri dei giorni critici della prima fase del lockdown. «Dobbiamo agire in modo coordinat… -