Coronavirus, oltre 300 nuovi casi, stabili i decessi (Di giovedì 23 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – L'aumento dei nuovi casi di contagio da Covid-19 in Italia continua, sfondando (dopo circa un mese) quota 300. Nelle ultime 24 ore – secondo i dati riportati dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute – i nuovi positivi sono 306 (ieri erano stati 282). Quasi stabile invece il numero dei decessi: 10, uno in più rispetto a ieri. Il numero delle persone attualmente positive in Italia è di 12.404, con un incremento di 82. I casi positivi totali in Italia dall'inizio della pandemia tocca quota 245.388. Per quanto riguarda i guariti, sono invece 214, dato che porta a 197.842 il numero complessivo. Segno meno per i ricoverati con sintomi, dai 724 di ieri ai 713 di oggi. Di questi 49 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva (+1). Infine il ... Leggi su liberoquotidiano

