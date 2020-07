Coronavirus: oltre 3 milioni di casi in Europa (Di giovedì 23 luglio 2020) ANSA, - PARIGI, 23 LUG - I casi di Coronavirus hanno superato la soglia dei tre milioni in Europa: è quanto emerge da un conteggio dell'agenzia di stampa Afp., ANSA,. Leggi su corrieredellosport

