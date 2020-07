Coronavirus, oggi in Italia 10 morti e 306 nuovi casi: non erano così tanti dal 18 Giugno. I dati peggiori in Lombardia ed Emilia Romagna (Di giovedì 23 luglio 2020) I dati sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 10 morti, 411 guariti e 306 nuovi casi su 60.311 tamponi. oggi è risultato positivo lo 0,50% dei test processati. In Italia il dato dei nuovi casi giornalieri odierno è il più alto dal 18 Giugno, oltre un mese fa. Le Regioni più colpite sono sempre Lombardia (85) ed Emilia Romagna (55), seguite dal Trentino Alto Adige (31), dal Lazio (26) e dal Veneto (22). Nelle Regioni del Sud il contagio resta praticamente azzerato. Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è ... Leggi su meteoweb.eu

LaStampa : Buon compleanno, Presidente! Sergio Mattarella compie oggi 79 anni ????? Sono stati mesi duri a causa del… - Ettore_Rosato : Un minuto di silenzio in aula per ricordare le vittime del #Coronavirus. Oggi abbiamo votato l’istituzione della gi… - Tg3web : Si moltiplicano in Lombardia le inchieste sulla gestione sanitaria dell’emergenza coronavirus. La guardia di finanz… - Open_gol : I dati di oggi dalla Regione Lombardia - InfoCilentoWeb : #Coronavirus: 16 casi oggi in #Campania -