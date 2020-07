Coronavirus, nuovo picco di contagi in Romania: 1.112 in 24 ore (Di giovedì 23 luglio 2020) La Romania ha toccato un nuovo picco di contagi giornalieri da Coronavirus: nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.112 casi, con il totale che sale a 41.275. Altri 25 decessi hanno invece portato a ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo Coronavirus, nuovo test per Bolsonaro: è ancora positivo La Stampa Coronavirus | 9 nuovi casi in Puglia, quasi tutti dall’estero

sono stati registrati 2458 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 9 casi positivi : 3 nella provincia di Bari; 3 nella provincia di Lecce; 1 nella provincia di Brindisi; ...

CORONAVIRUS: OMS lancia un GRAVE ALLARME, è in arrivo una nuova EPIDEMIA. Ecco DOVE si rischia in EUROPA, il VIDEO

Siamo, forse, nel picco della pandemia da coronavirus nel mondo, con migliaia di casi positivi e con altrettante vittime. L’OMS, (Organizzazione Mondiale della Sanità), ha recentemente lanciato un ...

