Coronavirus, nove arresti a Liverpool per i disordini dopo i festeggiamenti fuori da Anfield (Di giovedì 23 luglio 2020) nove persone sono state arrestate dalla polizia del Merseyside ieri sera, dopo che i tifosi del Liverpool hanno sfidato le disposizioni governative per riunirsi fuori da Anfield per festeggiare la loro squadra mentre sollevava il trofeo della Premier ... Leggi su tuttonapoli

fattoquotidiano : Coronavirus, più che raddoppiati i nuovi casi rispetto a ieri: sono 282. Nove vittime in 24 ore - GiuseppeScapato : RT @AnsaPuglia: Coronavirus: risalgono contagi in Puglia, oggi nove positivi. Lopalco: 'Quasi tutti casi da importazione' #ANSA https://t.c… - malinca73 : RT @AnsaPuglia: Coronavirus: risalgono contagi in Puglia, oggi nove positivi. Lopalco: 'Quasi tutti casi da importazione' #ANSA https://t.c… - Sudestonlineit : Risalgono in Puglia i contagi di coronavirus, oggi ne sono stati rilevati nove su 2.458 tamponi processati: tre nel… - Sudestonlineit : Risalgono in Puglia i contagi di coronavirus, oggi ne sono stati rilevati nove su 2.458 tamponi processati: tre nel… -