Coronavirus news, paura a Capri per tre ragazzi romani positivi (Di giovedì 23 luglio 2020) L'emergenza Coronavirus in Italia è tutt'altro che superata come dimostrano i cluster che si continuano a scoprire. Ad esempio tre ragazzi romani risultati positivi al Covid-19 appena rientrati a Roma,... Leggi su quotidiano

matteosalvinimi : Foto ricordo dei 'carolanti' del PD. Chissà perché gli accoglienti idealisti non salgono più sulle navi dei loro am… - LegaSalvini : CORONAVIRUS, IL SOSPETTO DI #SALVINI: 'IL GOVERNO SPARGE INFETTI PER GIUSTIFICARE LO STATO D'EMERGENZA?' - pfmajorino : Che macello in Lombardia. Coronavirus in Lombardia, inchiesta sui test sierologici: indagati i vertici di San Matt… - ginugiola : Un 'bosco del respiro' per ricordare i morti del coronavirus - napam_51 : RT @napam_51: RINGRAZIAMO LA GOVERNANCE CATTOCOMUNISTA MAFIOSA DI IRRESPONSABILI CHE STA FACENDO INVADERE L'ITALIA ,DA CLANDESTINI INFETTI… -