Coronavirus Nettuno: registrato un nuovo caso (Di giovedì 23 luglio 2020) Un nuovo caso di Coronavirus è stato registrato a Nettuno. Si tratta di un uomo del Bangladesh di 41 anni che è stato trasferito all’Ospedale Spallanzani di Roma dove è tuttora ricoverato. Posti in isolamento altri due suoi connazionali, conviventi dell’uomo. Gli attualmente positivi a Nettuno sono tre, con una coppia di coniugi che resta in isolamento domiciliare dopo essere risultata positiva al Covid 19 lo scorso 30 giugno. Coronavirus Nettuno: registrato un nuovo caso su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Coronavirus Nettuno: registrato un nuovo caso - Notiziedi_it : Coronavirus, a Nettuno un’app per segnalare gli assembramenti. Ed è polemica - Dome689 : RT @Open_gol: Coronavirus, a Nettuno un’app per segnalare gli assembramenti. Ed è polemica - Open_gol : Coronavirus, a Nettuno un’app per segnalare gli assembramenti. Ed è polemica - Notiziedi_it : Coronavirus, a Nettuno un’app per segnalare gli assembramenti. Ed è polemica -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Nettuno Coronavirus Nettuno: registrato un nuovo caso Il Corriere della Città La Classe J24 riparte con le Regate Nazionali da Marina di Carrara

Dopo aver modificato il calendario 2020 a causa del Covid -19, la stagione agonistica della Classe Italiana ... siamo stati costretti ad annullare le manifestazioni previste ad aprile ad Anzio-Nettuno ...

La famiglia Ferragamo fa rivivere il Lungarno Acciaiuoli di Firenze

Dopo aver restaurato, tra le altre, la Fontana del Nettuno in piazza della Signoria (vedere MFF del 18 giugno 2016), la famiglia Ferragamo continua a rafforzare il suo rapporto con Firenze. E l'inaugu ...

Dopo aver modificato il calendario 2020 a causa del Covid -19, la stagione agonistica della Classe Italiana ... siamo stati costretti ad annullare le manifestazioni previste ad aprile ad Anzio-Nettuno ...Dopo aver restaurato, tra le altre, la Fontana del Nettuno in piazza della Signoria (vedere MFF del 18 giugno 2016), la famiglia Ferragamo continua a rafforzare il suo rapporto con Firenze. E l'inaugu ...