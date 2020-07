Coronavirus: nelle ultime 24 ore 306 nuovi casi e 10 vittime (Di giovedì 23 luglio 2020) Nuovo aggiornamento della protezione civile per quanto riguarda la crisi relativa all’epidemia di Coronavirus. Continuano ad aumentare i nuovi casi che rispetto a 2 giorni fa sono triplicati. nelle ultime 24 ore infatti i nuovi positivi a Covid-19 sono 306 contro i 283 di ieri. I decessi registrati a causa del virus nelle ultime 24 ore sono 10. I guariti invece sono aumentati di 214 unità. Per effetto di questi dati il numero degli attualmente positivi in Italia nelle ultime 24 ore è salito di 82 unità. Coronavirus: aumentano i nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore, 10 decessi in più e tornano ... Leggi su notizieora

Agenzia_Ansa : Risalgono i #contagi in #Italia, +282 nelle ultime 24 ore. Ieri se ne erano registrati 129. Le nuove #vittime sono… - emenietti : a proposito di 'il coronavirus non c'è più': 306 casi positivi rilevati nelle ultime 24h. non succedeva da un mese… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Sale ancora il numero dei nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati della Protezi… - Francesco_Riz : RT @emenietti: a proposito di 'il coronavirus non c'è più': 306 casi positivi rilevati nelle ultime 24h. non succedeva da un mese che ne ve… - castell32082033 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus Sale ancora il numero dei nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati della Protezione ci… -