Coronavirus nel Lazio, D’Amato: ‘I fattori di rischio rimangono i casi di importazione e la movida’ (Di giovedì 23 luglio 2020) Oggi registriamo un dato di 26 casi e un decesso. Di questi dodici sono casi di importazione: quattro casi di nazionalità del Bangladesh, quattro dall’ India, due casi dalla Romania, un caso dalla Lituania e un caso dal Marocco. Così si esprime l’assessore alla sanità del Lazio, Alessio D’Amato. Coronavirus nel Lazio: la situazione nelle Asl In zona Infernetto nella Asl Roma 3 è stata disposta la sospensione temporanea dell’attività di ristorazione ‘Michelino Fish’ per una dipendente risultata positiva. E’ stato avviato il contact tracing e richiesti gli elenchi dei clienti che verranno indirizzati al drive-in di Casal Bernocchi. Sono state individuate delle badanti di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Agenzia_Ansa : Perquisizioni negli uffici e nei laboratori del Policlinico San Matteo e della società Diasorin. Indagati i vertic… - Agenzia_Ansa : Il #turismo è il settore più colpito dalla #pandemia: il 65% degli hotel e dei ristoranti rischia di chiudere entro… - fattoquotidiano : Se è vero che l’origine del coronavirus va ricercata nel degrado ambientale, come sostengono diversi studi scientif… - TgrRai : #Coronavirus: nel #Lazio 26 i casi positivi riscontrati oggi, due sono badanti arrivate dalla Romania a #Roma in bu… - CaputMundi5 : RT @CesareSacchetti: In Lombardia, ci sono 2000 persone 'debolmente positive', un concetto della nuova pseudoscienza di regime. Stanno tutt… -