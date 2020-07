Coronavirus, negli Stati Uniti 64mila casi e più di mille morti in 24 ore. Ma Trump vede «la luce in fondo al tunnel» e spinge sulla riapertura delle scuole (Di giovedì 23 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (22 luglio)Usa Ansa Donald TrumpNel mondo i casi di contagio da Coronavirus hanno superato i 15 milioni, di cui quasi quattro milioni negli Stati Uniti (3.969.850). Soltanto nelle ultime 24 ore, negli Usa sono Stati registrati 63.967 nuovi casi e 1.059 morti. E mentre a Washington l’uso della mascherina diventa obbligatorio, Donald Trump vede comunque un miglioramento all’orizzonte: «La luce in fondo al tunnel inizia a brillare», ha detto il presidente americano. E spinge sulla riapertura delle ... Leggi su open.online

