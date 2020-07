Coronavirus, l’Oms: “Non abbassare la guardia, il virus ha cambiato il nostro modo di vivere” (Di giovedì 23 luglio 2020) “Ci sono Paesi che sono riusciti a ridurre la circolazione del virus. Ebbene, non è il momento di abbassare la guardia. L’invito è quello a continuare a rispettare le misure per proteggere se stessi, la propria famiglia e la comunità”. A sottolinearlo Maria Van Kerkhove, a capo del gruppo tecnico dell’Organizzazione mondiale della sanità per il Coronavirus, che in conferenza stampa a Ginevra ha ricordato l’importanza dell’identificazione e dell’isolamento dei casi, del tracciamento e della quarantena dei contatti, del distanziamento, dell’igiene delle mani e dell’uso della mascherina quando indicato. “La pandemia ha sconvolto la vita di miliardi di persone. Molti sono stati a casa per mesi. È ... Leggi su meteoweb.eu

