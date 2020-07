Coronavirus Lombardia oggi: i dati del bollettino del 23 luglio (Di giovedì 23 luglio 2020) I dati del bollettino sull’andamento del Coronavirus in Regione Lombardia oggi 23 luglio: ci sono 82 nuovi positivi (ieri erano 51) e tre morti. Rimangono stabili a 17 unità i ricoverati interapia intensiva mentre quelli non in terapia intensiva scendono a 139 (dieci in meno). I guariti o dimessi salgono a 113. Coronavirus Lombardia oggi: i dati del bollettino del 23 luglio Sono 12 i debolmente positivi mentre 30 positivi sono stati scoperti in base ai test sierologici. L’incremento dei tamponi è pari oggi a 15086, che porta il totale a un milione e 232mila. Per quanto riguarda gli incrementi per province, ci sono 27 nuovi positivi a Bergamo, ... Leggi su nextquotidiano

