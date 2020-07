Coronavirus: l’appello dei medici svedesi: “Non fate come noi” (Di giovedì 23 luglio 2020) Coronavirus, l’appello dei medici e degli scienziati svedesi non è affatto confortante: chiedono agli altri Paesi di non seguire il loro esempio, che ha portato “mortalità e dolore”. Un sentito appello, quello inviato dagli scienziati e dai medici svedesi, in cui si chiede, agli altri Paesi, di non seguire l’esempio della Svezia, un esempio che … L'articolo Coronavirus: l’appello dei medici svedesi: “Non fate come noi” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

