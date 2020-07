Coronavirus, la stretta di De Luca: 'Ordinanza per chiudere negozi dove non si usa la mascherina' (Di giovedì 23 luglio 2020) 'Darò disposizione, forse faremo un'altra Ordinanza , perché siano chiusi i negozi nei quali vengono trovati clienti senza mascherina . Non solo gli addetti, ma anche i clienti'. Lo ha annunciato il ... Leggi su leggo

Coronavirus, nuova stretta a Barcellona: 'State a casa'

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus stretta Coronavirus in Campania, De Luca pronto alla stretta: mascherina obbligatoria anche all'aperto Il Mattino HERACLE LAB: pubblicati, su una rivista scientifica internazionale, i risultati della ricerca Emozioni in Quarantena

hanno avuto reazioni forti di fronte all’item del Covid-19, dimostrando non solo le conoscenze relative al Corona Virus, ma anche spiccate capacità di mentalizzazione. Possiamo dunque ipotizzare che ...

Coronavirus, aumentano i positivi in Campania e c'è un nuovo decesso: gli ultimi aggiornamenti

9.00 - Coronavirus, 9 nuovi contagi e un morto a Salerno Due nuovi ... Trentacinque anni, ha spiegato di non aver avuto contatti stretti con nessun positivo al Covid.

