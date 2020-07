Coronavirus: la denuncia di Taormina a Conte approda al Tribunale dei ministri (Di giovedì 23 luglio 2020) La denuncia dell’avvocato Carlo Taormina al premier Giuseppe Conte approda al Tribunale dei ministri con 14 faldoni di materiale investigativo per valutare le responsabilità politiche e gestionali del governo durante l’emergenza del Covid-19. Carlo Taormina denuncia Conte: la pratica passa al Tribunale dei ministri In pratica, Giuseppe Conte, il ministro della Salute Roberto Speranza e vari consulenti del governo potrebbero essere convocati per chiarire la loro posizione in merito alla strategia adottata durante il lockdown, ma anche nei mesi precedenti, quando il virus circolava già alle nostre latitudini. Carlo Taormina non nasconde ... Leggi su quotidianpost

ventoc : RT @Storace: #Conte e #Speranza al tribunale dei ministri. Va avanti la denuncia di #Taormina per la #pandemia con i suoi 35mila morti #cor… - QuotidianPost : Coronavirus: la denuncia di Taormina a Conte approda al Tribunale dei ministri - SonSempreIoEh : e quando qualcuno (quattro gatti eh, anarchici anche qui) denuncia la deriva reazionaria e autoritaria che sta sube… - egopor : RT @Storace: #Conte e #Speranza al tribunale dei ministri. Va avanti la denuncia di #Taormina per la #pandemia con i suoi 35mila morti #cor… - AnnaLizzy68 : RT @Storace: #Conte e #Speranza al tribunale dei ministri. Va avanti la denuncia di #Taormina per la #pandemia con i suoi 35mila morti #cor… -