Il bollettino del 23 luglio sul Coronavirus in Italia con i dati di oggi della Protezione Civile e del Ministero della Salute: ci sono 306 nuovi casi, dieci morti e 214 guariti. Soltanto la Valle d'Aosta è a quota zero contagi. In Lombardia ci sono 82 nuovi casi, 55 in Emilia-Romagna. Trenta i contagi nella provincia autonoma di Trento. Le nuove vittime sono invece 10 (ieri 9) per un numero complessivo di 35.092 decessi. I casi totali salgono a 245.338. Ieri i contagi totali erano 282. Coronavirus Italia oggi: il bollettino del 23 luglio Per quanto riguarda le altre regioni, ci sono altri 16 nuovi casi di positività da Coronavirus in Veneto.

