Coronavirus Italia, l’epidemia sta ripartendo: scoperto nuovo focolaio (Di giovedì 23 luglio 2020) nuovo focolaio di Coronavirus a Bologna: il cluster è stato individuato in una Rsa, dove al momento sono già 21 le persone risultate positive al nuovo virus, di cui 17 ospiti e 4 operatori sanitari, come ha specificato l'Ausl del capoluogo emiliano. Nello specifico, tra gli anziani 8 persone "hanno presentato sintomi e sono attualmente ricoverati in ospedale in reparti a bassa intensità di cura. Tra gli operatori 3 sono paucisintomatici, ed uno è asintomatico", ha sottolineato l'azienda sanitaria. Il focolaio è stato "prontamente rilevato ed isolato grazie alla collaborazione tra l'ente gestore e il dipartimento di Sanità pubblica dell'Azienda Usl di Bologna", si legge in una nota. Secondo i dati diffusi dalla Regione Emilia Romagna, nella residenza per ... Leggi su howtodofor

