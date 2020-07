Coronavirus Italia, il bollettino di oggi. Dati e tabella del 23 luglio (Di giovedì 23 luglio 2020) Nuovo bollettino sull'andamento del Coronavirus in Italia con i numeri dei nuovi contagi, delle terapie intensive, dei morti e dei guariti. Secondo l'ultima analisi della Fondazione Gimbe , relativa ... Leggi su quotidiano

VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: avere deciso di aprire l’Italia per ragioni economiche, sociali e di tenuta psicologica, ci ha porta… - Ettore_Rosato : Un minuto di silenzio in aula per ricordare le vittime del #Coronavirus. Oggi abbiamo votato l’istituzione della gi… - Agenzia_Ansa : Risalgono i #contagi in #Italia, +282 nelle ultime 24 ore. Ieri se ne erano registrati 129. Le nuove #vittime sono… - vincenzodepalma : RT @VincenzoDeLuca: ??#CORONAVIRUS: avere deciso di aprire l’Italia per ragioni economiche, sociali e di tenuta psicologica, ci ha portato q… - camballet : RT @acs_italia: Nuovi progetti ACS per i cristiani del #Pakistan oppressi dalla povertà e dal #coronavirus. Faisalabad è una delle tre dioc… -