Coronavirus Italia, contagi in aumento. Burioni: “Non si scherza coi numeri” (Di giovedì 23 luglio 2020) Ieri lo ha ribadito Luciana Lamorgese, nelle settimane scorse il ministro della Salute Roberto Speranza e ora torna a parlare il virologo Roberto Burioni: “Non si scherza con i numeri“, scrive il medico sul proprio sito in riferimento ai dati sull’epidemia di Coronavirus, emergenza sanitaria che permane tale alla luce dei numeri, li stessi che sembrano descrivere una situazione che fatica a migliorare con un costante aumento di contagi. Il bollettino del 23 luglio della Protezione Civile. Coronavirus: 306 nuovi casi di contagio, 82 in Lombardia Sale ancora il numero dei nuovi casi positivi al Coronavirus: 282 i nuovi casi registrati ieri, con un aumento di 153 casi rispetto al 21 luglio e oggi, il bilancio, ... Leggi su thesocialpost

VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: avere deciso di aprire l’Italia per ragioni economiche, sociali e di tenuta psicologica, ci ha porta… - Ettore_Rosato : Un minuto di silenzio in aula per ricordare le vittime del #Coronavirus. Oggi abbiamo votato l’istituzione della gi… - Agenzia_Ansa : Risalgono i #contagi in #Italia, +282 nelle ultime 24 ore. Ieri se ne erano registrati 129. Le nuove #vittime sono… - napam_51 : RINGRAZIAMO LA GOVERNANCE CATTOCOMUNISTA MAFIOSA DI IRRESPONSABILI CHE STA FACENDO INVADERE L'ITALIA ,DA CLANDESTIN… - castell32082033 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus Sale ancora il numero dei nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati della Protezione ci… -