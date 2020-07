Coronavirus Italia, bollettino del 23 luglio: 245.338 casi totali, 10 morti in 24 ore (Di giovedì 23 luglio 2020) In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 245.338. Le vittime, in totale, sono 35.092, con 10 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 9). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 306 casi (ieri +282). Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LE GRAFICHE). Leggi su tg24.sky

VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: avere deciso di aprire l’Italia per ragioni economiche, sociali e di tenuta psicologica, ci ha porta… - Ettore_Rosato : Un minuto di silenzio in aula per ricordare le vittime del #Coronavirus. Oggi abbiamo votato l’istituzione della gi… - Agenzia_Ansa : Risalgono i #contagi in #Italia, +282 nelle ultime 24 ore. Ieri se ne erano registrati 129. Le nuove #vittime sono… - Piero_Strada : RT @Kotiomkin: #Movida libera ma con l'invito a mantenere il distanziamento ed evitare gli assembramenti. Mia madre col suo 'Gioca pure a p… - PAsproni : RT @SkyTG24: Coronavirus Italia, bollettino del 23 luglio: 245.338 casi totali, 10 morti in 24 ore -