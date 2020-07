Coronavirus – Italia, aumentano i nuovi casi: mai così alti dallo scorso giugno! Il BOLLETTINO aggiornato [TABELLA] (Di giovedì 23 luglio 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 10 morti, 411 guariti e 306 nuovi casi su 60.311 tamponi. Oggi è risultato positivo lo 0,50% dei test processati. Il dato dei nuovi casi giornalieri è il più alto dal 18 Giugno, oltre un mese fa. Le Regioni più colpite sono sempre Lombardia (85) ed Emilia Romagna (55), seguite dal Trentino Alto Adige (31), dal Lazio (26) e dal Veneto (22). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 245.338 casi totali 35.092 morti 197.842 guariti Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 12.404, così suddivisi: 713 ricoverati in ospedale (5,74%) 49 ricoverati in terapia intensiva (0,39%) 11.642 in isolamento domiciliare ... Leggi su sportfair

VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: avere deciso di aprire l’Italia per ragioni economiche, sociali e di tenuta psicologica, ci ha porta… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Sale ancora il numero dei nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati della Protezi… - Ettore_Rosato : Un minuto di silenzio in aula per ricordare le vittime del #Coronavirus. Oggi abbiamo votato l’istituzione della gi… - Gabriele885 : RT @GiulioCentemero: Ogni 18 marzo marzo l’Italia si fermerà per ricordare chi ha perso la vita lottando contro il #Coronavirus: ?35 mila m… - webecodibergamo : Coronavirus, a Bergamo 27 nuovi casi Dieci vittime in Italia, tre in Lombardia -