Coronavirus, in Lombardia 3 morti. Salgono i nuovi casi (+82), boom di tamponi (Di giovedì 23 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (23 luglio) Il bollettino del 23 luglio I dati di oggi 23 luglio 2020 Nelle ultime 24 ore tornano a salire i casi di Coronavirus in Lombardia. Oggi i contagiati sono +82 (di cui 12 debolmente positivi e 30 a seguito di test sierologici) contro i +51 di ieri 22 luglio. Le vittime sono +3: ieri +1 per un totale di 16.801 decessi. I ricoverati sono 139 – ieri erano 149 (-10) – mentre in terapia intensiva ci sono ancora 17 persone (esattamente come ieri). I guariti sono 70.004 e i dimessi 1.969; 6.785 le persone in isolamento domiciliare. Gli attualmente positivi sono 6.941, i casi totali 95.715. Per quanto riguarda i tamponi oggi si registra un incremento di +15.086 contro i +5.361 di ieri per un totale di 1.232.915 tamponi ... Leggi su open.online

fattoquotidiano : Coronavirus Lombardia, decine di milioni in donazioni ancora non spesi. Pd: “La giunta fa cassa con i soldi dei cit… - pfmajorino : Che macello in Lombardia. Coronavirus in Lombardia, inchiesta sui test sierologici: indagati i vertici di San Matt… - Agenzia_Ansa : Perquisizioni negli uffici e nei laboratori del Policlinico San Matteo e della società Diasorin. Indagati i vertic… - Notiziedi_it : Coronavirus in Lombardia, il bollettino del 23 luglio: 82 nuovi casi e 3 morti nelle ultime 24 ore - infoitinterno : Coronavirus, in Lombardia 3 morti. Salgono i nuovi casi (+82), boom di tamponi -