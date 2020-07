Coronavirus in Italia: il bollettino delle ultime 24 ore (Di giovedì 23 luglio 2020) Emergenza Coronavirus, meno di 20.000 attualmente positivi in Italia: il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino del 23 luglio Prosegue l’attività di monitoraggio della diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale. Nella giornata del 23 luglio si registrano nuovi casi di importazione a Capri e nuovi casi nella zona del litorale romano. Nuovo aumento dei casi nel nostro Paese con 306 contagi registrati nelle ultime 24 ore. Sale anche il numero dei decessi che sono ... Leggi su newsmondo

