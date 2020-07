Coronavirus, in Italia continuano a salire i contagi: 306 nuovi casi, 10 decessi (Di giovedì 23 luglio 2020) commenta Sono 306 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia , a fronte dei 282 di mercoledì, per un totale di 245.338, secondo i dati forniti dal ministero della Salute. Dieci i decessi nelle ultime 24 ... Leggi su tgcom24.mediaset

VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: avere deciso di aprire l’Italia per ragioni economiche, sociali e di tenuta psicologica, ci ha porta… - Ettore_Rosato : Un minuto di silenzio in aula per ricordare le vittime del #Coronavirus. Oggi abbiamo votato l’istituzione della gi… - Agenzia_Ansa : Risalgono i #contagi in #Italia, +282 nelle ultime 24 ore. Ieri se ne erano registrati 129. Le nuove #vittime sono… - carlomora4 : RT @Libero_official: 'Spargere infetti di #coronavirus per l'#Italia una strategia per giustificare lo stato d'emergenza?'. La bordata di #… - FabiParraguezM : RT @Corriere: Cresce il contagio in Italia: 306 nuovi positivi e 10 morti nelle ultime 24 ore -