Coronavirus, impennata di contagi in Romania preoccupa l'Italia: ecco perché (Di giovedì 23 luglio 2020) Un 'impennata di casi in Romania preoccupa l'Italia . L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato con chiarezza che se nell'Europa Occidentale il covid sembra essere in una situazione stabile, ... Leggi su leggo

simcopter : RT @corrierebologna: Coronavirus, impennata di contagi: nuovo focolaio in Rsa a Bologna con 15 positivi - globalistIT : Coronavirus, impennata di contagi: 306 casi e 10 morti - abollis : RT @il_piccolo: #Coronavirus L’Oms preoccupata dai #Balcani: record di contagi in Romania, nuova impennata in Croazia - APassacanti : RT @ilmessaggeroit: Coronavirus bollettino Lazio, altra impennata: 26 nuovi contagi, la metà dall'estero. Un morto - ilbassanese : Coronavirus, in Veneto impennata degli isolamenti domiciliari -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus impennata Coronavirus, impennata di contagi in Romania preoccupa l'Italia: ecco perché Il Mattino Coronavirus: nel Lazio nuova impennata di casi: 26 in 24 ore. In provincia positivi due indiani

Sono 26 oggi i nuovi casi di covid nel Lazio. Di questi, 12 sono di importazione: quattro di nazionalità del Bangladesh, quattro da India, due casi da Romania, un cao da Lituania e un caso da Marocco.

Coronavirus, impennata di contagi in Romania preoccupa l'Italia: ecco perché

Un'impennata di casi in Romania preoccupa l'Italia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato con chiarezza che se nell'Europa Occidentale il covid sembra essere in una situazione stabile, l ...

Sono 26 oggi i nuovi casi di covid nel Lazio. Di questi, 12 sono di importazione: quattro di nazionalità del Bangladesh, quattro da India, due casi da Romania, un cao da Lituania e un caso da Marocco.Un'impennata di casi in Romania preoccupa l'Italia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato con chiarezza che se nell'Europa Occidentale il covid sembra essere in una situazione stabile, l ...