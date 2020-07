Coronavirus, il virologo Perno: “Vedere i morti da Covid mi ha sconvolto come l’Aids” (Di giovedì 23 luglio 2020) Quando il mondo iniziava a scontrarsi con il dramma dell’Hiv, il virologo Carlo Federico Perno si trovava negli Usa “in un reparto in cui tutte le sere si andava via e la mattina dopo si trovavano un paio di letti vuoti, e non perché i pazienti erano usciti con le loro gambe. E’ un’esperienza che ti tocca profondamente. Devo dire però che è la stessa esperienza che ho vissuto con il Covid: vedere tutti questi morti è stato per me ancora più sconvolgente forse dell’Aids”. E’ la dura testimonianza resa dall’esperto in una video-intervista nell’ambito del progetto Janssen ‘A\Way Together’. Quella di Perno, direttore di Microbiologia dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, è ... Leggi su meteoweb.eu

Quando il mondo iniziava a scontrarsi con il dramma dell'Hiv, il virologo Carlo Federico Perno si trovava negli Usa "in un reparto in cui tutte le sere si andava via e la mattina dopo si trovavano un ...

La Virologa Gismondo ad 'Avvenire: "Fuorvianti i numeri sui morti da Covid-19

Nel mese di febbraio, Maria Rita Gismondo, direttrice del dipartimento di microbiologia, virologia e diagnostica delle bio emergenze dell'ospedale Sacco di Milano, aveva dichiarato che il Covid-19 era ...

