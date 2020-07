Coronavirus, il sindaco di Codogno: “La giornata del ricordo è un dovere. I deputati astenuti? Senza parole” (Di giovedì 23 luglio 2020) “Istituire una giornata in memoria delle vittime è doveroso per tenere alta l’attenzione e fare in modo che non succeda più quello che abbiamo vissuto. Cosa penso dei tre deputati che si sono astenuti? Sono Senza parole…”. A parlare è Francesco Passerini, sindaco di Codogno, che commenta all’AdnKronos la notizia del voto favorevole alla Camera sul’istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19, che si terrà ogni 18 marzo. Una votazione avvenuta quasi all’unanimità: 418 favorevoli, nessun contrario e tre astenuti. “Su certe cose dovremmo smetterla di guardare al cappellino politico, alla bandierina. Dovrebbero essere valori comuni, di ... Leggi su meteoweb.eu

matteosalvinimi : Mentre Lamorgese non riesce a controllare decine di immigrati che scappano dai centri di accoglienza, dove c’è la L… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, il sindaco di #Capri: 'Nessuna criticità sul territorio' #ANSA - Agenzia_Ansa : A #Capri #mascherine obbligatorie anche all'aperto. Il sindaco firma un'ordinanza per i week end nelle strade del c… - Toscanaoggi : #Misericordia di #Prato, festa della fondazione nell'anno del #coronavirus. Il proposto Mannelli e il sindaco Biffo… - occhio_notizie : Mascherine obbligatorie la sera nel weekend. Lo stabilisce la nuova ordinanza del Comune di Forio, firmata oggi dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sindaco Coronavirus: positivi tre giovani romani in vacanza a Capri. Sindaco: 'Nessuna criticità' Agenzia ANSA Sabaudia, nasce il Point Minerva: sabato l’inaugurazione

Questo sabato, alle ore 18, in Località Belsito, via Caterattino, a Sabaudia, si terrà l’inaugurazione del nuovo Point dell’Associazione Minerva. Dopo Latina, Fondi, Cisterna, Aprilia e Terracina nasc ...

Foggia, la straordinaria voce di Amii Stewart infiamma il «Concerto della pace»

FOGGIA - Ha incantato i numerosi presenti con la sua strabiliante voce Amii Stewart che, ieri sera, si è esibita in piazza Cavour a Foggia in occasione del «Concerto della pace», organizzato dal Comun ...

Questo sabato, alle ore 18, in Località Belsito, via Caterattino, a Sabaudia, si terrà l’inaugurazione del nuovo Point dell’Associazione Minerva. Dopo Latina, Fondi, Cisterna, Aprilia e Terracina nasc ...FOGGIA - Ha incantato i numerosi presenti con la sua strabiliante voce Amii Stewart che, ieri sera, si è esibita in piazza Cavour a Foggia in occasione del «Concerto della pace», organizzato dal Comun ...