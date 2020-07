Coronavirus, il ministro Speranza: “Possibile una seconda ondata” (Di giovedì 23 luglio 2020) Possibile seconda ondata di Coronavirus: questo è l’annuncio di pochi minuti fa del ministro della Salute Roberto Speranza Non è finita qui. Il Coronavirus potrebbe portare una seconda ondata nei prossimi mesi come ha annunciato lo stesso ministro della Salute, Roberto Speranza, ai microfoni di Radio24 ribadendo così la sua preoccupazione: “Vogliamo essere molto determinati … L'articolo Coronavirus, il ministro Speranza: “Possibile una seconda ondata” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

matteosalvinimi : Possiamo evitare di importare positivi al coronavirus dal resto del mondo? Se c'è un ministro dell'Interno, si facc… - Fontana3Lorenzo : Un blitz, nella serata di ieri, per trasferire gli immigrati positivi al coronavirus in centro a Cavarzere, nel Ven… - fanpage : Il Ministro dell'Istruzione brasiliano è positivo al #Covid19 - Marco82079733 : #facciamorete #Salvini #M5S #Conte A salvini ministro dell'interno ho scritto per i miei problemi di mancata… - TerrinoniL : Coronavirus, il ministro Luciana Lamorgese ai giovani della movida: “mettete le mascherine” -